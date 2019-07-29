ВТБ анонсировал запуск третьего «банковского» MVNO (вириуального мобильного оператора). Начало тестовых продаж «ВТБ-Мобайл» ожидается в сентябре, а полноценную работу планируют запустить до конца года.

Инфраструктурная платформа будет развернута на базе оборудования Tele2. Как уточнили у оператора, ВТБ вел переговоры о создании «своего» оператора с осени 2016 года, вместе со Сбербанком и «Тинькофф банком», чьи виртуальные операторы уже работают. Что касается ВТБ, решение о запуске MVNO было принято в 2018 году, когда доля онлайн-пользователей впервые в истории банка превысила оффлайн-аудиторию.

Пока ВТБ не раскрывает подробностей тарифов и условий пользования «ВТБ-Мобайл», но из того, что уже известно, можно предположить, что основной аудиторией станут действующие клиенты банка. Основным каналом продаж, по словам представителей ВТБ, должны будут стать отделения банка, для клиентов обещают консультацию по всем вопросом в режиме «одного окна», а также некие «особые условия» – пока не уточняется, какие именно. В свое время похожие предложения делал один из участников «большой четверки», также сочетавший в пакете услуг связь и банкинг.

Также ВТБ обещает своим будущим абонентам такие бонусы, как отсутствие спам-подписок и непредвиденных списаний, возможность перенести свой номер на нового оператора, а также «выгодный роуминг».

Одной из задач «ВТБ-Мобайл» может стать дальнейшее развитие онлайн-каналов. Всего в 2018 году количество пользователей «ВТБ-Онлайн» выросло более чем в полтора раза, до 6,3 млн человек. При этом 84% из них используют для совершения банковских операций мобильные устройства. Продажи онлайн-вкладов за год увеличились за год в 2,7 раза, выдачи кредитов – почти в шесть раз.

Сумма инвестиций в продукт не раскрывается – ВТБ финансирует экосистемные продукты из закрытого ПИФ.

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