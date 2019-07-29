Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Новая газовая котельная – резерв для развития территории»

В комплексном социально-оздоровительном центре «Обские зори» в сентябре будет запущена новая газовая котельная. Мэр Анатолий Локоть отмечает — это позволит расширить возможности муниципального учреждения и улучшить качество оказываемых услуг.

Как отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного заседания, газовая котельная в комплексном социально-оздоровительном центре «Обские зори» была построена в 2013 году с некоторыми отклонениями от существующих норм. На решение вопросов, связанных с разрешительной документацией, ушло несколько лет. На днях завершилась процедура передачи данного объекта в собственность МУП «Энергия».

«Мы входим в зиму с обновленным оборудованием. Кроме того, теперь есть резерв для того, чтобы развивать эту территорию дальше, подключать к котельной новые объекты. Так, к «Обским зорям» примыкает муниципальная территория бывшего пионерлагеря «Уголек». У нас есть планы по созданию на этой территории оздоровительного комплекса», — подчеркнул градоначальник.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, запустить новую газовую котельную планируется в сентябре – к началу отопительного сезона. Первое время, примерно около полугода, она будет работать в тестовом режиме. После испытаний старую угольную котельную, которая пока остается в резерве, демонтируют.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, введение новой газовой котельной делает эту территорию более привлекательной для бизнеса, в частности, расширяются технические возможности для строительства новых объектов.

Другой не менее важный вопрос – отсутствие централизованной канализационной сети на территории дома отдыха. Как сообщает пресс-центр мэрии города, в 2021 году будут запущены канализационная насосная станция №1 и напорный коллектор, которые охватят весь дачный поселок «Мочище». Это обеспечит потребности не только социального муниципального учреждения, но и соседнего с ним участка площадью 10 га. На сегодняшний день, «Горводоканал» готовится к проведению электронного аукциона для определения подрядчика на строительство объекта.

Проектирование канализационной напорной станции №2 будет завершено к декабрю 2019 года.

Как подчеркнул директор комплексного социально-оздоровительного центра «Обские зори» Сергей Бован, пожилые люди просят ввести в перечень услуг центра больше водных процедур. Одним из проектов было строительство водо-грязелечебницы, которую теперь можно проектировать, как и дополнительные корпусы.

Добавим, что комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» был передан на баланс мэрии Новосибирска в 2013 году. После этого, его территорию привели в порядок, отремонтировали здания и коммуникации. С 2016 центр специализируется на оказании услуг пенсионерам и инвалидам трудоспособного возраста. За год «Обские зори» принимают около 2,5 тыс новосибирцев.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что до конца 2019 года в Новосибирске будет создано 2200 дополнительных мест в действующих школах. Данные работы обойдутся городскому бюджету в 10 раз дешевле, чем при строительстве зданий с нуля.

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