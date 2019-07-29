Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов возглавил подгруппу «Развитие инфраструктуры широкополосного доступа» в Госсовете РФ.

Подгруппа действует при рабочей группе «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Госсовета РФ. Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, Анатолию Дюбанову на посту руководителя подгруппы предстоит «сделать цифровую среду максимально доступной для каждого жителя страны, вне зависимости от географии проживания и социального положения». По словам самого чиновника, он планирует «доносить проблемы регионов» с доступом к услугам широкополосного доступа (ШПД) «до федерального уровня».

По данным региональных властей, Новосибирская область сегодня лидирует в стране по количеству абонентов с доступом к ШПД, показатель составляет 34,7 на 100 жителей. В Москве этот показатель – 33,1 на 100 человек, в среднем по СФО – 18,9 на 100 человек, в среднем по России – 21 на 100 человек.

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