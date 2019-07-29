Избирательная комиссия допустила к довыборам в Совет депутатов Новосибирска пять человек. Отказано всем самовыдвиженцам.

Завершился процесс регистрации кандидатов на довыборы в Совет депутатов Новосибирска.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», член «Партии Роста», временно неработающий Дмитрий Ишунов не предоставил необходимые для документы, и получил отказ в регистрации. Кроме того, не допущен к выборами ни один самовыдвиженец, на регистрацию претендовали четверо.

Статус зарегистрированных кандидатов получили пять человек. КПРФ выдвигает первого секретаря райкома партии в Калининском районе Новосибирска Алексея Манохина. «Родина» — директора ООО «Академ-Развитие», бывшего заместителя руководителя предприятия «Электрон» Игоря Рытикова. «Единая Россия» — Павла Чернышева, заместителя директора по общим вопросам ООО «Сады Гиганта» и помощника владельца этой компании, депутата областного заксобрания, возглавляющего местную «Гражданскую платформу», Александра Манцурова. От ЛДПР на довыборы собирается идти помощник депутата горсовета Новосибирска Анастасия Жаркова, от «Справедливой России» — пенсионер Владислав Серебренников.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска по 12-му округу в Калининском районе пройдут 8 сентября. Напомним, что территорию представлял Дмитрий Прибаловец, член фракции «Единая Россия». Он умер 25 февраля 2019-го.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.