Иркутской области вновь угрожает дождевой паводок

В минувшие выходные из-за обильных осадков уровень в некоторых реках Иркутской области повысился. Это повлекло подтопление грунтовыми водами жилых домов в шести районах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за прошедшие сутки на территории западных, центральных, южных и верхнеленских районов региона отмечалось прохождение фронта неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, которое сопровождалось выпадением обильных осадков. Наиболее интенсивные наблюдались в Слюдянском районе –150 мм, Качугском – 63 мм, Усольском — 42 мм, Черемховском и Иркутском — 33 мм, Ангарском — 31 мм и др.

В воскресенье, 28 июля в связи с осадками и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 6 районов Иркутской области — Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Всего стихия затронула 357 домов с населением 2089 человек, из них 470 детей. А также 455 приусадебных участков, 1 социально-значимый объект, 1 мост и 2 участка автодорог.

Так, в Тулуне были подтоплены 123 придворовых территорий, подвалы 7 многоквартирных домов с населением 1047 человек и 1 котельная. В превентивных целях самостоятельно эвакуировался 41 человек, из них 8 детей, в пункт временного размещения, открытый на лыжной базе «Снежинка».

На территории Тулунского района, в результате повышения воды на реке Кирей в селе Уйгат подтопило 123 жилых дома, в которых проживают 449 человек. Из них было эвакуировано 181 человек, в том числе 65 детей.

Кроме того, в районе населенного пункта Инга Черемховского района подтоплен участок автомобильной дороги Голуметь – Новостройка, протяженностью 1 км. А на территории Слюдянского района в городе Байкальске произошло разрушение одного пролета моста местного значения, связывающего микрорайоны Гагарина и БЦБК.

В превентивных целях сотрудники МЧС эвакуировали ребятишек из трех детских оздоровительных учреждений Шелеховского района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, опасность пока не миновала. 29-30 июля из-за осадков ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на прошлой неделе подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области удалось полностью освободить от воды.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.