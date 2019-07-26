В Красноярском крае до 2021 года все социальные учреждения подключат к высокоскоростному интернету

Красноярский край продолжает активно реализовывать национальный проект «Цифровая экономика». Так, в ходе мероприятий все социальные учреждения в регионе до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету.

Об изменениях, которые ждет Красноярский край в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» рассказал министр цифрового развития региона Николай Распопин.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, в регионе ведется работа в рамках пяти отраслевых региональных проектов — «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Кадры для цифровой экономики».

По словам Николая Распорина, в ходе мероприятий все социальные учреждения в крае до 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Также произойдут изменения в работе регионального портала госуслуг. В крае, как и по всей стране, начнут работать «суперсервисы» – комплексы государственных услуг, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, например «рождение ребенка» или «регистрация брака».

Также, планируется использовать созданную для проведения Всемирной зимней универсиады-2019 информационно-коммуникационную инфраструктуру. По мнению министра, это послужит драйвером в развитии цифровой экономики в крае и станет значительным шагом вперед уже в этом году.

Например, до конца текущего года главный операционный центр планируется перепрофилировать в центр управления регионом. Сюда в режиме реального времени будет собираться и обрабатываться информация из муниципалитетов и отраслевых ведомств. Создание такого центра позволит оперативно реагировать на все возникающие в крае проблемы, получать подробную информацию о ситуации. Как отметил министр, по видеоконференцсвязи с муниципалитетами и органами исполнительной власти увеличится скорость принятия решений.

Кроме того, продолжится подключение услуг связи и в отдаленных поселках Красноярского края. До конца 2019 года услуги связи впервые появятся в 46 населенных пунктах региона. На эти цели из краевого бюджета выделено около 112 млн рублей. Проект стартовал в 2017 году в рамках программы «Развитие информационного общества». За это время почти 40 тыс жителей впервые смогли воспользоваться услугами связи.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Омская область в 2019-2020 годах получит на подключение социально значимых объектов к сети Интернет более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

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