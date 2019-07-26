Алтайский филиал «Россети Сибирь» вложил около 40 млн рублей в реконструкцию транзитной линии электропередачи

В Алтайском крае «Россети Сибирь» завершает реконструкцию воздушной линии электропередачи «Третьяково-Староалейка» напряжением 35 киловольт. Ремонт обошелся компании в 40 млн рублей.

Директор производственного отделения Западные электрические сети Алтайского филиала «Россети Сибирь» Сергей Самсонов отметил, что данная воздушная линия электропередачи является транзитной во время ремонтных режимов работы сети. Кроме бытовых потребителей, запитанных от этой линии электропередачи, есть еще котельные, объекты водоснабжения, больница, три школы, детский сад и несколько промышленных предприятий, потребители других сетевых организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, реконструкция энергообъекта решает комплекс задач. В первую очередь, снизится количество технологических нарушений, появятся дополнительные возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей, а также уменьшится уровень технических потерь электроэнергии в сетях.

Как уточнили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края, за время работы на трассе линии протяженностью около 14 км установили 182 железобетонные опоры, шесть металлических анкерных опор, заменили около 44 км провода, провели реконструкцию переключательного пункта.

В «Россети Сибирь» сообщили, что в 2019 году Алтайский филиал компании вложил средства в строительство новых объектов, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства региона. Особое внимание уделяется цифровизации оборудования. В рамках инвестиционной программы алтайские энергетики направили на эти цели более 1 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что правительство Кемеровской области и «Россети» подписали долгосрочное соглашение о развитии электросетевого комплекса в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании Павел Ливинский.

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