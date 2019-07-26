После того, как в июне Банк России решил снизить ключевую ставку до 7,5%, следующая корректировка планировалась на осень. Однако в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможности еще одного снижения ставки и Совет директоров поднял этот вопрос уже сегодня, 26 июля.

«В июле мы будем рассматривать возможность снижения процентной ставки. Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов», – сообщила глава регулятора.

Ранее, по данным консенсус-прогноза Bloomberg, все 32 аналитика, опрошенных агентством, сошлись на том, что ставка будет снижена в июле на 25 б.п. Вероятность снижения на 50 б.п. оценивалась ими как очень низкая, такая возможность рассматривалась лишь в случае нового прилива оптимизма на развивающиеся рынки. Между тем, в четверг Банк Турции принял решение снизить свою ставку, что не могло не оказать влияние на решение Совета директоров российского ЦБ. Тем не менее, регулятор воздержался от резких шагов и снизил ставку всего на 0,25%.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, существенное влияние движения ключевой ставки в России во втором полугодии окажут действия других центробанков – в первую очередь, ФРС США и Европейского ЦБ. Если ФРС снизит в июле ставку на 0,5%, это станет сигналом к переходу в фазу агрессивной монетарной мягкости. В таком случае к концу года ставка ЦБ России перешагнет семипроцентный барьер, если осенний рост цен окажется в рамках цели по инфляции и не возникнет новых проинфляционных факторов, например, заметного ослабления рубля.

В этом году Центробанк еще два раза вернется к вопросу ключевой ставки. Ближайшее заседание состоится осенью, следующее – в декабре.

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