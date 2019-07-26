«Муниципальный фильтр» на пост главы республики Алтай удалось пройти пятерым из восьми кандидатов

В республике Алтай завершился прием подписей от кандидатов на пост главы региона. Из восьми претендентов собрали необходимые документы с подписями только пять кандидатов.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на избирком республики Алтай, 24 июля стал последним днем для приема документов для регистрации на должность главы региона. В этот день поступили листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований от Олега Хорохордина, Леонида Ефимова и Александра Чеконова.

Таким образом, в выборах главы республики Алтай будут участвовать пять кандидатов.

Ранее необходимые документы представили Виктор Ромашкин, выдвинутый от регионального отделения партии КПРФ и Дмитрий Софронов — от регионального отделения партии ЛДПР.

Напомним, претендентам на пост главы республики Алтай необходимо собрать более 80 подписей депутатов и глав в свою поддержку. Представить подписные листы необходимо до 24 июля.

Отметим, что документы для участия в выборах представили восемь кандидатов. Среди них действующий врио Олег Хорохордин («Единая Россия»), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев («Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»), Леонид Ефимов, Александр Чеконов («Зеленые»), Мерген Теркин(Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров») и Александр Транов («Гражданская инициатива»).

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в ходе внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» в республике Алтай делегаты путем тайного голосования выбрали кандидата на должность главы региона. Им стал врио главы республики Олег Хорохордин.

Выборы главы республики Алтай пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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