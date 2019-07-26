Приставы приостановили работу еще одного штрека и проходческого комбайна на кузбасской шахте «Анжерская-Южная»

Судебные приставы по Кемеровскому району приостановили работы в еще одном вентиляционном штреке и эксплуатацию проходческого комбайна на шахте «Анжерская-Южная» из-за нарушений правил промышленной безопасности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области, при проведении проверки состояния промышленной безопасности территориальным отделом сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору в отношении ООО «УК«Анжерская — Южная», были выявлены нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, проходческий комбайн в забое вентиляционного штрека эксплуатировался с неисправными форсунками взрывозащитного фрикционного орошения. Также не выполнялись мероприятия по обеспыливанию воздуха в вентиляционном штреке. При визуальном осмотре на элементах кабеля, кабельной продукции и пожарооросительном трубопроводе обнаружены отложения угольной пыли.

В результате, Кемеровский районного суда признал общество с ограниченной ответственностью «УК «Анжерская — Южная» виновным в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ в вентиляционном штреке и эксплуатации проходческого комбайна на 15 суток.

Ранее, 23 июля 2019 на шахте уже было приостановлено проведение двух вентиляционных штреков и эксплуатация ленточного конвейера в монтажной камере сроком на 45 суток.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом блок №3 шахты «Анжерская-Южная», два года назад входившей в десятку крупнейших налогоплательщиков региона. Там открыто конкурсное производство на полгода, конкурсным управляющим назначен Данила Шапошников.

Добавим, что Банкротства зарегистрированной в Новосибирске компании, входящей в состав кузбасской шахты «Анжерская-Южная», в октябре 2018 года потребовало охранное предприятие «Гранд-ЛК». Сумма исковых требований составила более 1,2 млн рублей. В ноябре того же года в компании была введена процедура наблюдения.

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