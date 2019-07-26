В Омской области застройщикам, которые займутся решением проблем «обманутых дольщиков», снизят аренду за землю

Министерством имущественных отношений Омской области для решения проблем участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, разработаны изменения в постановление.

Как рассказал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов, предлагается установить льготный размер определения арендной платы в размере 0,075% кадастровой стоимости за земельные участки, предоставленные юрлицам в аренду без торгов, при условии реализации на данной территории масштабного инвестпроекта по возведению многоквартирного дома. Предоставление земельных участков без торгов является востребованной мерой имущественной поддержки, которая позволит сократить срок окупаемости проектов и снизить издержки инициаторов.

По информации пресс-службы правительства Омской области, льготный размер арендной платы также предлагается установить за участки, права на который переданы жилищно-строительным кооперативам, созданным участниками долевого строительства в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также лицам, которые приобрели объект незавершенного строительства и права на земельный участок в целях исполнения обязательства застройщика перед участниками строительства.

Проект нормативного правового акта был рассмотрен общественным советом при минимуществе Омской области, по итогам которого получил положительную оценку. По данным экспертов, наличие такой меры поддержки положительно отразится на решении вопроса завершения строительства проблемных многоквартирных домов.

В настоящее время завершена антикоррупционная экспертиза и процедура оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. По результатам оценки регулирующего воздействия проект получил положительное заключение минэкономики Омской области. После завершения необходимых согласований, изменения в областное законодательство будут рассмотрены региональным кабинетом министров.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Омской области на завершение строительства домов «обманутых дольщиков» необходимо около 4,8 млрд руб. У правительства региона есть только часть этой суммы. Для решения проблемы необходимы дополнительные 1,9 млрд рублей.

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