Агрохолдинг омского бизнесмена Сутягинского помирился с налоговой

Аффилированный с ГК «Титан» омский агрохолдинг «Алтаур» заключил мировое соглашение с ФНС, требовавшей банкротства предприятия из-за долга в размере около 40 млн рублей, производство по делу прекращено.

Инспекция ФНС по Советскому округу Омска потребовала банкротства ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» в феврале текущего года. Задолженность предприятия по налогам на тот момент составляла 39,9 млн рублей. Иск был подан в арбитражный суд Омской области. В минувший четверг суд прекратил производство по делу в связи с тем, что ответчик полностью погасил долги перед бюджетом, стороны подписали мировое соглашение.

Агрохолдинг «Алтаур» был зарегистрирован в 2005 году, его учредителем является бизнесмен Юрий Сутягинский, брат Михаила Сутягинского, с которым они вместе основали ГК «Титан». Холдинг фактически стал преемником «Аграрно-промышленной компании «Титан», включавшей 9 подразделений в 7 районах Омской области (официально в ГК «Титан» подразделение АПК сегодня представляет ООО «Титан-Агро» — «КС»). До апреля 2019 года Юрий Сутягинский сам возглавлял предприятие, сейчас холдингом руководит совладелец компании «Агро-Сфера» Данил Анцупов. Согласно ЕГРЮЛ, выручка «Алтаура» за 2017 год составила 498 млн рублей.

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