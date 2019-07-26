Виталий Мутко: «До 1 августа необходимо завершить основные аварийно-восстановительные работы после наводнения в Иркутской области»

Заседание правительственной комиссии, посвященное устранению последствий дождевого паводка в Иркутской области, состоялось в Тулуне под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложил, что энергоснабжение восстановлено во всех муниципальных образованиях, попавших в зону затопления, кроме переулка Рабочего в Тулуне. Там обесточены 24 квартиры. Пока люди там не проживают.

Кроме того, по инорфмации пресс-службы правительства Иркутской области, в жилищной сфере установлена необходимость сноса или капитального ремонта более 9 тыс домов, 14428 помещений. Обследовано 4667 жилых домов, выдано 239 заключений специализированных организаций. Межведомственными комиссиями подготовлено 5153 акта жилых домов, выдано 1217 заключений и 990 постановлений муниципальных образований о признании помещений непригодными для проживания.

Также, 149 объектов социально-культурного назначения подлежат капремонту, реконструкции или капитальному строительству.

Как отметил глава региона, за последнюю неделю цифра по выплатам значительно увеличилась. Материальную помощь по 10 тыс рублей получили 41180 граждан. 86 людям выплачены пособия за вред здоровью. Выплаты по 50 и 100 тыс рублей получили 17004 пострадавших.

Кроме того, по информации судебных органов, поступило 3068 исковых заявлений, из них 2854 рассмотрено, удовлетворено — 2796. По решению суда, 1186 человек получили выплату в размере 10 тыс рублей, 128 человек – по 50 тыс рублей, 674 — по 100 тыс рублей.

На сегодняшний день, осуществляется социальная выплата по приобретению или строительству жилья. Приняты документы от 279 семей общей численностью 722 человека. Сейчас направлены документы в Росреестр для того, чтобы понять, есть ли на территории РФ второе жилье у этих граждан. 29 семей уже получили свидетельства на покупку квартир или домов.

Виталий Мутко подчеркнул, что необходимо оперативно разворачивать работу по восстановлению жилья. Уже в августе надо запустить стройку. Все объекты инфраструктуры должны быть внесены в реестр с указанием объема работ и сроков восстановления. Также, до 1 августа все основные аварийно-восстановительные работы должны быть завершены.

«Правительство РФ приняло решение и выделило 493 млн рублей на восстановление дорог и мостов, 180 млн рублей — на компенсации сельхозпроизводителям», — отметил зампред.

Также, отработан алгоритм по выдаче жителям заключений на капитальный ремонт. Несколько таких свидетельств уже выдано, с сегодняшнего дня этот процесс должен быть поставлена на поток.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что президент России Владимир Путин посчитал «неправильными» и «странноватыми» действия губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за того, что он не сразу возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий паводка.

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