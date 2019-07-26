Может ли Новосибирская область строить из собственных материалов?

Несмотря на экономический спад в стране, предприятия стройиндустрии Новосибирской области отмечают, что загружены заказами. Практически по всем позициям идет явный прирост производства по сравнению с 2018 годом. Региональная стройиндустрия может обеспечить практически все потребности участников новосибирского рынка в базовой строительной продукции. Это фактор в том числе позволяет Новосибирской области второй год держаться в первой двадцатке (11-е место) лидеров по вводу жилья в России.

Не щебнем единым

В Новосибирской области, по информации регионального министерства строительства, на 1 июня 2019 года работало 203 предприятия стройиндустрии. Спектр выпускаемой продукции — от щебня и цемента до краски и ПВХ-профиля. За шесть лет с 2012 года на территории области были открыты заводы по производству крупнопанельного домостроения, кирпича, сухих строительных смесей, гидратной извести, блоков из ячеистого автоклавного газобетона.

«Новосибирская область является самодостаточным регионом, обеспечивающим строительные объекты области почти на 90% от их потребности в промышленной продукции», — рассказал «Континенту Сибирь» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

За шесть месяцев 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018-го объем выпуска основных строительных материалов и конструкций в регионе вырос. Так, производство стеновых материалов составило 105,9%, кирпича — 109%, КПД — 112,4%, сухих строительных смесей — 101,4%, извести — 120,4%, сантехнических изделий — 108,5%, кровельных материалов — 110%, дорожно-декоративной плитки — 110,7% и нерудных материалов — 105,6%. Небольшой спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается лишь в двух позициях: в производстве сборного железобетона (92,2%) и цемента (96,4%).

Выпуск основных видов продукции — железобетонных изделий и конструкций, стеновых материалов, цемента — обусловлен наличием на территории региона значительного запаса сырья, используемого в производстве строительных материалов. В Новосибирской области нет редкоземельных металлов, здесь, если не брать во внимание Северный район, не добывают углеводороды, но в достаточных объемах имеются общераспространенные полезные ископаемые, которые применяются в строительстве — это строительные пески и песчано-гравийные породы, строительные камни и известняки, кирпичные суглинки, керамзитовое и аглопоритовое сырье, сапропель и торф.

При этом, как отмечают в минстрое региона, все материалы соответствуют ведущим мировым стандартам производства: по эффективности, уровню автоматизации и соблюдению экологических норм в своей отрасли.

Динамика производства строительных материалов на территории Новосибирской области

Наименование строительных материалов Единица измерения 6 мес. 2018 г. 6 мес. 2019 г. Темп роста, % (в соотн. 6 мес. 2019г. к 6 мес. 2018г.) 1. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ млн.штук усл.кир. 237,76 251,88 105,94 в том числе: ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН млн.штук усл.кир. 104,89 104,92 100,03 КИРПИЧ млн.штук усл.кир. 128,79 140,45 109,05 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ (ФБС) млн.штук усл.кир. 4,0868 6,5131 159,37 2. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ тыс.куб.м 3679,41 3887,82 105,66 в том числе: ЩЕБЕНЬ тыс.куб.м 2610,68 2732,25 104,66 3. ИЗВЕСТЬ тыс.тонн 57,30 69,00 120,42 4. ЦЕМЕНТ тыс.тонн 436,65 421,08 96,43 5. СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН тыс.куб.м 249,57 229,65 92,02 в том числе: ПАНЕЛИ ДЛЯ КРУПНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ тыс.куб.м 39,23 44,10 112,41 6. САН.-ТЕХ. ИЗДЕЛИЯ тыс.шт 492 534 108,54 7. ОКОННЫЕ БЛОКИ -всего тыс.кв.м 43,24 52,25 120,85 8. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ-всего тыс.кв.м 2,77 2,45 88,20 9. СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ тыс.тонн 257,21 261,05 101,49 10. ДОРОЖНО ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА тыс.кв.м 20,16 22,33 110,77 11. КРАСКИ тонн 1471,74 2013,05 136,78 12. ГРУНТОВКА тонн 4560,49 5589,77 122,57 13. ШПАТЛЕВКА тыс.тонн 17,960 17,955 99,97 14. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ тыс.тонн 43,85 48,25 110,05 15. ПВХ ПРОФИЛЬ тыс.тонн 6,20 7,20 116,13

Повезло Новосибирской области и с географическим положением, которое способствует активному кругообороту экспорта и импорта. «Регион обеспечивает продукцией не только строительные объекты области, но и соседей, — отметил Иван Шмидт. — География рынка сбыта основных строительных материалов очень обширна. Наши предприятия стройиндустрии импортируют свою продукцию в соседние регионы Сибирского федерального округа, Самару, Москву, Владивосток, Республику Удмуртию, а также в Республику Казахстан, Киргизскую Республику и Монголию. Объем экспортируемой продукции в среднем составляет 15–20% от общего объема произведенных стройматериалов на территории региона».

Надежнее — свое

Все застройщики, с которыми корреспонденту «Континента Сибири» удалось поговорить по этой теме, отмечали, что действительно все необходимое для возведения жилых, коммерческих и производственных объектов они приобретают у предприятий области.

Как рассказал коммерческий директор ООО «УК «Группа Мета» Вадим Мартыненков, по рядовому кирпичу компания сотрудничает практически со всеми заводами Новосибирска и области — это Черепановский, Маслянинский, Дорогинский, ЗСМ-7, по облицовочному кирпичу — это «Ликилор». Бетон компании поставляют «Евробетон», «Сибирский бетон», «СТК», композитные материалы — «Сибалюкс».

С местными товаропроизводителями старается работать холдинг «ТС групп». Президент группы Александр Бойко отметил, что у компании сложилось многолетнее сотрудничество с новосибирскими предприятиями, которое позволяет быстро решать вопросы по объемам поставок материалов и находить общий язык по ценовой политике.

Позиций, которые приходится завозить из других регионов или из-за границы, мало. «В основном это происходит в двух случаях, — рассказал Вадим Мартыненков. — Например, нет нужного цвета кирпича или проектом предусмотрены изделия, для изготовления которых у местных производителей нет соответствующей опалубки. Вторая причина: местные предприятия не производят нужный материал. Например, утеплитель. Ближайшее производство качественного утеплителя находится в Юрге Кемеровской области».

Чем выше класс жилого комплекса, тем больше в нем доля импортных строительных и отделочных материалов. Так, по словам застройщиков элитного жилья, порой им приходится идти навстречу пожеланиям покупателей и завозить импортные отделочные материалы для оформления входных групп, лифтовых холлов и других помещений общего пользования. Эксперты рынка посчитали, что в массовом сегменте жилой недвижимости доля материалов от зарубежных производителей составляет не более 3%. В дорогих сегментах недвижимости доля импортных материалов и оборудования может достигать 30% и более. Процентное соотношение продукции отечественных и иностранных производителей индивидуально для каждого проекта.

Тем не менее даже строители престижных жилых комплексов приобретают у местных производителей базовые позиции, такие как бетон, арматура, кирпич. Во-первых, это дешевле, иностранные производители не могут конкурировать с местными по уровню цен.

«С местными практически всегда можно договориться о стоимости и условиях поставки, — рассказывает Вадим Мартыненков. — Другое дело, что нас не устраивает, что ни один производитель не может гарантировать 100%-ной фиксации цены на долгосрочный период, даже если ты внесешь 100%-ную предоплату за него. Иногда бывают синхронные повышения цен. Хотелось бы расширения линеек по качеству и ассортименту, а также оптимизировать логистику кирзаводов».

Во-вторых, местные проверенные годами материалы безопаснее. Строители отмечают, что, приобретая новейшие зарубежные материалы, нельзя быть до конца уверенным, как они поведут себя в сибирском климате.

Спрос есть

Ключевой показатель удовлетворенности строителей — динамика ввода объектов жилищного строительства в области. В первом полугодии 2019 года, по информации регионального минстроя, на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 654,976 тыс. кв. м жилья, что на 4,8% выше аналогичного периода 2018 года.

Как рассказала «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «ПТК ЗЖБИ-4», депутат Совета депутатов Новосибирска Екатерина Митряшина, производственные предприятия Новосибирска сегодня загружены, спрос на строительные материалы в мае, июне и июле 2019 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если посмотреть в разрезе номенклатуры, на рынке ощущается большая потребность в сваях, плитах пустотного настила, которые в основном используются для строительства жилых домов (как частных, так и многоквартирных), большим спросом в этом году пользуются дорожные плиты, заявки приходят из соседних регионов. Стабильным остается спрос на бетон и кирпич. Есть потребность в индивидуальных железобетонных изделиях. Это свидетельствует о том, что площадки осваиваются и запускаются новые стройки. Помимо жилищного строительства, в Новосибирской области активно идет строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов», — подчеркнула эксперт.

Увеличение спроса отмечают и производители цемента. «По оценкам аналитиков нашей компании, в январе–июне 2019-го объем потребления «хлеба строительства» в Новосибирской области достиг 550 тыс. тонн, прирост к уровню первого полугодия 2018-го — 11%. Скорее всего, рынок сохранит положительную динамику. И по итогам 2019 года его емкость превысит аналогичный показатель 2018-го (1137 тыс. тонн) примерно на 10%», — рассказал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

По данным Новосибирскстата, за январь–июнь 2019 года в Новосибирской области изготовлено 369,4 тыс. кубических метров бетона, готового к заливке (товарного бетона). Это на 15% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Однако, по мнению специалистов ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), реальные объемы рынка в регионе превышают показатели статистики ориентировочно на 10%. «В целом по году емкость рынка должна увеличиться на 10–12% к уровню 2018-го — до 800 тыс. кубических метров», — сообщил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Проблемы отрасли

Поскольку производители стройматериалов крепко связаны со всей строительной отраслью, то ее проблемы становятся и их головной болью. «Сложность, — говорит Екатерина Митряшина, — заключается в том, что в Новосибирске практически не осталось земельных участков для строительства жилых домов, есть земельные участки, но они, как правило, заняты ветхим и аварийным жильем, находятся не в центре города и поэтому мало привлекательны для развития застроенных территорий и иных программ, которые действуют сегодня на территории Новосибирска».

«Если говорить о проблемах отрасли, то общими для всех игроков российского рынка остаются трудности, связанные с несвоевременным финансированием проектов, — уверен Геннадий Рассказов. — Это существенно влияет на объемы производства и сроки поставки строительных материалов».

Производители цемента называют и другую значимую проблему — наличие фальсифицированных цементов и бетонов. «Несмотря на усилия представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов, добросовестных компаний-производителей, общественности и науки, поддельные стройматериалы по-прежнему широко распространены во всех регионах СФО. Так, только в 2018 году в Сибири продано около 130 тысяч тонн цемента неустановленного качества. Еще выше риск столкнуться с подделкой на рынке бетона: по нашим подсчетам, примерно 20% реализуемой в СФО продукции — фальсификат. При этом для обрушения здания, моста или любой другой конструкции достаточно небольшого количества некачественного цемента или бетона», — подчеркнул в разговоре с «Континентом Сибирь» представитель холдинга «Сибцем».

Еще одна общая проблема — сезонность работ. По словам директора завода железобетонных изделий, ежегодно в декабре, январе и феврале наблюдается спад спроса на строительные материалы, это связано и с погодными условиями, и с праздничными датами. На апрель–май выпадают праздники и ограничение нагрузки на ось для транспорта, который перевозит инертные материалы и ЖБИ-изделия. «Эти ограничения приводят в конечном счете к удорожанию строительного материала, поэтому спрос падает, и объемы реализации сокращаются», — отметила Екатерина Митряшина.

Власть в помощь

Для поддержки новосибирских производителей стройматериалов почти семь лет назад была принята региональная программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012–2020 годы». Этот документ способствовал тому, что в области были построены новые производства, например, завод по производству крупнопанельного домостроения, который ввело в эксплуатацию ООО «Энергомонтаж», модернизированы действующие производства. Объемы выпуска строительных материалов значительно увеличились, улучшилось качество выпускаемой продукции, снизились энергозатраты и трудозатраты.

В то же время несколько проектов, которые были заложены в программу, так и остались на бумаге. Например, приостановлены до улучшения экономической ситуации два проекта ОАО «Главновосибирскстрой». Это строительство 2-го этапа завода по производству теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна (успели лишь завершить проектирование и инжиниринговые работы) и производство силикатного кирпича (подготовлена проектная документация). В Маслянино Новосибирской области кирпичный завод заморозил проект строительства второй линии по производству кирпича — здание построено, оборудование так и не было куплено.

Тем не менее существующих мощностей (если говорить об общестроительных, не инженерных материалах, подчеркивают строители) сегодня для региона достаточно.

На территории Новосибирской области, помимо жилищного строительства, ведется строительство объектов социального значения. Более того, в области приступили к реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство многофункциональной ледовой арены, регионального волейбольного центра, реконструкция и оснащение акушерского корпуса областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области. «С такими показателями и перспективами состояние отрасли промышленности строительных материалов считаю стабильным и благоприятным для дальнейшего развития», — подчеркнул министр строительства региона Иван Шмидт.

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