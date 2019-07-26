По данным сайта «Афиша-Рестораны» (Afisha.ru), сегодня в Новосибирске около 70 ресторанов и кафе предлагают блюда грузинской кухни. Из них исключительно на грузинской кухне специализируются восемь ресторанов: «Аджикинежаль», «Хочу пури», Mishiko, «Не горюй!», «Хлеб и Нино» и «Мимино». «Континент Сибирь» узнал у сибирских рестораторов, как повлияло на их бизнес временное ограничение на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию.

В последние полтора года ресторанные критики отмечают бум грузинской кухни в Новосибирске. С начала года в городе открылось еще два ресторана — Mishiko и «Хлеб и Нино». Причем ресторан «Хлеб и Нино» открылся за два дня (6 июля) до прекращения авиасообщения между Россией и Грузией. Стабильный спрос и доступность продуктов, прямые рейсы из Новосибирска в Грузию (в июне, помимо прямого рейса в Тбилиси, было открыто авиасообщение с Батуми) гарантировали успех новым бизнес-проектам. Но тут вмешалась геополитика. С 8 июля президент РФ своим указом приостановил прямые авиаперелеты в Грузию. Логично было бы предположить, что в налаженной логистике продуктов, особенно пряностей и специй, возможны сбои.

Между тем новосибирские рестораторы не видят причин для тревоги. Как рассказала «Континенту Сибирь» директор, совладелец Mishiko Виктория Коротышева, логистика их компании пока не изменилась, так как и до этой ситуации была непростой. «Мы доставляем специи из Грузии через несколько итераций. Долго и дорого, но что поделаешь. Пока все по-прежнему. Гости переживают, что санкции повлияют на ассортимент вин. Мы пока не переживаем, будем работать с тем, что будет не запрещено, уже привыкли, к сожалению, к различным эмбарго на продукты», — сообщила ресторатор еще до обострения антирусских настроений в Грузии.

Последовавшее 9 июля заявление Владимира Путина, что «из уважения к грузинскому нарoду и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стoит вводить против этой страны санкции», усмирило пыл российских законодателей. Госдума вняла президенту страны и не стала настаивать на введении эмбарго. Казалось бы, острота проблемы была снята, но все же отмена прямого авиасообщения до сих пор волнует новосибирских любителей грузинской кухни.

«Эта ситуация больше повлияла на настроение и наше, и гостей, — отмечает администратор ресторана «Мимино» Анна Куталадзе. — Клиенты жаловались, что пришлось отменить путешествия в Грузию. Мы тоже чувствуем определенный дискомфорт, что не можем полететь, как это делали всегда. Что касается, меню, поставок продуктов, таких проблем у нас нет».

Как выяснил «Континент Сибирь», основную доставку грузинских продуктов сибирские рестораторы осуществляют через Москву. «Важную роль в грузинской кухне играют специи и пряности. Но мы всегда стараемся закупать их с запасом. Пока перебоев нет. Как правило, мы работаем через Москву, там отлаженные каналы поставки», — рассказал «Континенту Сибирь» шеф-повар ресторана «Кинза» (г. Иркутск) Владимир Ахатов.

Не ощущает проблем с поставками грузинских специй и новосибирское кафе «Тбилиссимо!». «Мы их возим из Москвы, это проще и понятнее логистически. Грузинские лимонады, пиво, чачу и вино поставщики также привозят без ограничений и сложностей», — отметил совладелец кафе «Тбилиссимо!» Андрей Ушаков.

Спокойствие новосибирских рестораторов обусловлено тем, что большинство продуктов для грузинских блюд они приобретают у местных товаропроизводителей. Так, по словам Владимира Ахатова, в его ресторане стараются использовать местные продукты, адаптируя их для грузинской кухни. А для «Тбилиссимо!», например, как рассказал Андрей Ушаков, сыры варят местные фермеры.

Отсутствие проблем с поставками продуктов в грузинские рестораны в Новосибирске из-за отмены прямых авиарейсов невольно наводит на мысль, а насколько грузинская кухня у нас аутентична?

«Просто надо понимать, что грузинская кухня — это не грузинские продукты, а грузинские блюда, — прокомментировал «Континенту Сибирь» общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец ресторана «Мясо&рыба» Сергей Миронов. — Все грузинские рестораны очень давно используют только российские продукты. Только вино грузинское. Но вино поставляется по-другому. Его возят крупные дистрибьюторы, они не зависят от ограничения прямых авиарейсов с Грузией. Кто-то, может быть, везет грузинские приправы из Грузии, но это берется в таком малом количестве, что вообще никак ни на что не влияет. По сути ничего не произошло, грузинские рестораны как работали, так и будут работать».

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