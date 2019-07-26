В одной из наиболее активно развивающихся частей Октябрьского района Новосибирска — на Плющихинском жилмассиве — будут сданы три важных социальных объекта в 2019 году. Два детских сада, рассчитанные на 80 и 165 мест, откроются в конце года, новую школу на 1100 мест планируется ввести в эксплуатацию с 1 сентября — эта школа должна стать самой большой в городе.

По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева, за последние годы на Плющихинском жилмассиве введено более 1 млн кв. м жилья, и микрорайон продолжает прирастать. Поэтому существует острая необходимость строительства в микрорайоне новой школы № 216, которая станет самой большой по вместительности в городе — 1100 мест.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что площадь новой кирпичной школы составит более 20 тыс. кв. м, чтобы в одну смену комфортно разместить такое большое количество учащихся. Возведение здания ведется по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме вместимости, школа будет отличаться большим количеством самых разных помещений, которые разделены на четыре блока: начальные классы, основной учебный блок, административный корпус (здесь размещены актовый зал и столовая на более чем 500 мест, библиотека, медиатека, хореографический зал, помещения для персонала), спортивный блок (три спортзала, гимнастический и тренажерный залы, а также зал для занятий маломобильных групп населения). Все постройки соединены одноэтажными переходами. Кроме того, завершается комплексное благоустройство прилегающей территории: построены хоккейная коробка, площадки для баскетбола и других игровых видов спорта.

По словам директора новосибирской школы № 216 Александра Ситникова, большие площади актового и спортивных залов позволят сделать образовательное учреждение центром культурно-досуговой и спортивной жизни микрорайона. Планируется, что на базе школы будут организованы секции для детей и взрослых.

Еще один важный социальный объект на Плющихинском жилмассиве — детский сад на 165 человек. Его строительство началось в сентябре 2018 года. Это один из семи ясельных садов, которые должны быть построены в Новосибирске по федеральной программе по обеспечению детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В пресс-службе мэрии Новосибирска уточнили, что объект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года, стоимость строительства составит 180,4 млн рублей.

Третий детский сад площадью 2,3 тыс. кв. м на жилмассиве Плющихинский по улице В. Высоцкого также планируется завершить к концу текущего года. Учреждение будет принимать детей ясельного возраста (от 1,5 до 3 лет). Детский сад сможет разместить 80 малышей. По информации пресс-службы администрации города, строительство этого учреждения обойдется в 123,9 млн рублей.

Таким образом, жилмассив будет обеспечен социальной инфраструктурой, что особенно актуально со сдачей новых очередей жилых комплексов.

В целом по Новосибирску к 1 сентября в эксплуатацию планируется сдать три школы, а к концу года запустить семь детских садов с ясельными группами.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.