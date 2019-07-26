2ГИС нанес на карту местоположение 50 тыс контейнеров для стекла и пластика

2ГИС нанес на карту 50 тыс мест, куда можно сдать на переработку рассортированный мусор и отдельные виды отходов — использованные батарейки, пластик, аккумуляторы и люминесцентные лампы.

Как сообщает пресс-службы 2ГИС, места, куда можно сдать на переработку мусор, можно найти на сайте и в мобильном приложении сервиса для iOS и Android по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приема батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы», «раздельный сбор мусора» и т.п.

В результатах поиска появится список контейнеров или организаций, которые принимают отходы. Контейнеры, боксы и пункты приема обозначены синими точками на карте.

По словам директора департамента справочно-картографического производства 2ГИС Елены Толкачевой, контейнеры для стекла и пластика, яркие боксы для ламп и батареек сегодня появились практически в каждом городе, их можно найти и в центре, и в спальных районах. Теперь они есть и в 2ГИС. Специалисты уже добавили десятки тысяч точек приема отходов. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет в 2ГИС – их обязательно туда добавят.

Сейчас на карте 2ГИС есть информация о 23 тыс контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего точек приходится на крупные города. Так, в Москве 2317 таких контейнеров, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741. В контейнеры этого вида можно принести заранее рассортированные отходы — пластик, стекло и бумагу.

Еще около 28 тыс мест — это пункты, где принимают отходы одного типа. Туда можно сдать, например, ртутные термометры, люминесцентные лампы и использованные батарейки для последующей утилизации. В частности, в Новосибирске таких пунктов более 1000.

Добавим, что информация о точках сбора мусора будет регулярно обновляться.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что мобильное приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи в режиме реального времени.

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