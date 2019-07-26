В Новосибирске самую высокую зарплату получают специалисты в сфере IT, производства, транспорта и логистики

Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру выделил основные тенденции на рынке труда. В Новосибирске самыми высокооплачиваемыми специалистами за первое полугодие 2019 года стали работники IT-сферы, транспорта, логистики и производства.

По данным специалистов сервиса Работа.ру, в Новосибирске самыми высокооплачиваемыми специалистами за первое полугодие 2019 года стали работники IT-сферы со средним зарплатным предложением 60 800 рублей. На втором месте расположились представители сферы транспорта и логистики, работодатели в среднем предлагают им 49 300 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров сфера производства со средней зарплатой чуть более 46 000 рублей.

Если сравнивать зарплаты в Новосибирске и столичных городах России, то в Москве, например, специалисты IT-сферы получают в месяц на 30 000 рублей больше, их средняя зарплата составляет почти 100 000 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель варьируется на отметке 70 200. Примерно такая же ситуация и в других сферах. В среднем заработная плата в Москве и Санкт-Петербурге по обозначенным специальностям выше на 20 000 рублей, чем в Новосибирске.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых сотрудников в Новосибирске вошли работники в области строительства и недвижимости, продаж, финансов и бухгалтерии, управления персоналом, банковской деятельности, маркетинга и рекламы, фармацевтики и медицины. Их средняя заработная плата варьируется от 44 200 до 35 900 рублей в месяц.

Стоит отметить, что средняя заработная плата в Новосибирске по итогам 1 полугодия 2019 года составляет 43 800 рублей.

Кроме того, по информации аналитиков, зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда в России выросли на 7,5%. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий (+10,3%). Значительный рост зарплат (+9,2%) показала сфера управления персоналом, что говорит о нарастающей значимости HR в бизнес-процессах российских компаний.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что рабочая группа комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции обсудила способы борьбы с «теневыми схемами» оплаты труда.

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