В Новосибирской области X5 Retail Group планирует открыть 34 новых магазина «Пятерочка» и создать 638 новых рабочих мест в 2019 году. Об этом 25 июля сообщила директор макрорегиона «Сибирь» – «Пятерочка» Юлия Тюленева на конференции «Ритейл и поставщик. Подходы к взаимодействию поставщиков и сетей».

«На 2019 год мы идем на открытие 34 магазинов, и, исходя из этого, мы создадим 638 рабочих мест с учетом открытия распределительного центра в Толмачево (250 новых рабочих мест появится в распределительном центре)», — сказала Юлия Тюленева.

По информации директора макрорегиона «Сибирь» – «Пятерочка», объем инвестиций на развитие торговой сети составит 714 млн рублей в 2019 году.

Ранее Юлия Тюленева сообщила, что строительство распределительного центра площадью 38 тыс. кв. м для федеральной торговой сети «Пятерочка» в Новосибирской области будет закончено в сентябре 2019 года.

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760 супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и

3 830 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. Конференция «Ритейл и поставщик. Подходы к взаимодействию поставщиков и сетей» 25 июля проходит в Новосибирской области в рамках региональной программы «Недели торговли», которую курирует министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. На единой площадке встретились представители самых крупных ритейлеров на территории Новосибирской области: X5 Retail Group, «Лента», «Магнит», «Сибирский Гигант», METRO Cash&Carry, «Окей», «Продсиб», «Ашан», «Продсиб», «Холди».

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