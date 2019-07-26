Компания «Фольксваген Груп РУС», являющаяся официальным дистрибьютором мотоциклов марки Ducati в России, в ближайшее время значительно расширит свою дилерскую сеть. Среди городов, в которых компания ищет дилера, значится Красноярск и Новосибирск.

Напомним, что компания Ducati входит в состав концерна Volkswagen, однако ранее последний не занимался дистрибуцией мотоциклов этой марки в России своими силами. Отныне построением дилерской сети Ducati будет заниматься российский дистрибьютор концерна Volkswagen. В связи с этим стоит ждать появления официальных дилеров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Красноярске, Краснодаре и Владивостоке. Именно в этих городах компания, согласно ее официальному сайту, будет проводить конкурс.

Стоит отметить, что ранее официальным дилером Ducati в Красноярске являлась группа компаний «Премиум» бизнесмена Александра Панченко, которая также представляла в регионе бренды Porsche, Infiniti и Suzuki. В 2018 году группа компаний покинула рынок в связи с конфликтом с банком ВТБ.

На сегодня в Красноярске и Новосибирске есть официальный дилер BMW Motorrad – в указанных городах их представляет «Медведь-Холдинг». Также в Новосибирске и Красноярске официально представлен бренд Harley-Davidson – его официальным дилером является компания «Мототрейд» Романа Гречухина . В Новосибирске предприниматель помимо Harley-Davidson также официально представляет мотобренды Triumph и Honda Moto .

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