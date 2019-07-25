Строительство распределительного центра площадью 38 тыс. кв. м для федеральной торговой сети «Пятерочка» (входит в Х5 Retail Group) в Новосибирской области будет закончено в сентябре 2019 года. Об этом 25 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщила директор макрорегиона «Сибирь» – «Пятерочка» Юлия Тюленева на конференции «Ритейл и поставщик. Подходы к взаимодействию поставщиков и сетей».

«Что касается распределительного центра, то на сегодняшний день у нас все идет по графику. В сентябре мы его запускаем. Площадь объекта составит 38 тыс. кв. м. Распределительный центр находится в Толмачево. Мы заранее оповестим о том, когда будет торжественное открытие», — рассказала Юлия Тюленева.

По ее словам, на сегодняшний день на федеральном уровне Х5 Retail Group владеет более 14,5 тыс. магазинов. Х5 Retail Group имеет магазины в 4 регионах Сибирского федерального округа. За 3 года присутствия компании на территории Сибири действуют 586 магазинов, среднесписочная численность команды составляет более 6 тыс. человек. В частности, в Новосибирской области действует 150 магазинов, которые обслуживает 1600 сотрудников.

«Центр позволит решать многие задачи компании на территории присутствия. Появится большая камера заморозки, значительно увеличится площадь для выкладки товара, — отметила Юлия Тюленева. – Также в распределительном центре будет можно одновременно разгружать 63 автомобиля».

Напомним, что соглашение о строительстве распределительного центра для Х5 Retail Group ФТС «Пятерочка» в Новосибирской области было подписано между правительством региона и компанией X5 Retail Group 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи. Соглашение предусматривает строительство и эксплуатацию объекта площадью порядка 37 тыс. кв. м на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Ориентировочный объем инвестиций в проект — 1,3 млрд. рублей. Инвестором и застройщиком проекта выступает ООО «Распределительный центр «Новосибирск».

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятёрочка», 760 супермаркетов «Перекрёсток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и

3 830 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. Конференция «Ритейл и поставщик. Подходы к взаимодействию поставщиков и сетей» 25 июля проходит в Новосибирской области в рамках региональной программы «Недели торговли», которую курирует министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. На единой площадке встретились представители самых крупных ритейлеров на территории Новосибирской области: X5 Retail Group, «Лента», «Магнит», «Сибирский Гигант», METRO Cash&Carry, «Окей», «Продсиб», «Ашан», «Продсиб», «Холди».

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