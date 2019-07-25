Сергей Меняйло: «Режим ЧС в Сибири будет введен после превышения ПДК вредных веществ в атмосфере»

Режим чрезвычайной ситуации в регионах Сибири, в которых наблюдается задымление из-за пожаров в Красноярском крае, введут только в том случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, руководители регионов держат ситуацию на контроле. По данным 175 лабораторий, превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода пока не зарегистрировано. В случае превышения ПДК режим ЧС по Сибири будет введен незамедлительно.
Полпред президента также отметил, что задымление наблюдается в восьми регионах Сибирского федерального округа, оно вызвано пожарами, действующими на территории Красноярского края и Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, на сегодняшний день зарегистрировано еще 20 лесных пожаров – в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тыс га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах участвуют более 600 человек, в том числе специалисты из федерального резерва (ФБУ «Авиалесоохрана»), авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 20 единиц техники
Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в связи с задымленностью Новосибирска из-за лесных пожаров в Красноярском крае, региональное управление Роспотребнадзора регулярно проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в городе.
На 24 июля по результатам лабораторно — инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ специалистами не выявлено. В воздухе обнаружены взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол, однако их содержание находится в пределах нормы.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция за введение режима ЧС по всей территории Сибири. На данный момент ее подписали более 90 тыс человек.