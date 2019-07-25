В Красноярском крае создается институт инвеступолномоченных. Они будут работать в каждом муниципалитете. Однако бизнес пока относится к нововведениям скептически.

В Красноярском крае появится институт инвестиционных уполномоченных – специалистов, которые в каждом муниципальном образовании будут отвечать за вопросы развития и привлечение инвестиций. Соответствующее нововведение предусматривается законопроектом «Об инвестиционной политике в Красноярском крае», принятым на последней сессии Законодательного собрания.

Как поясняют в пресс-службе ЗС, документ является рамочным и закрепляет полномочия органов власти в области инвестиционной политики, дает определения инвестиционных уполномоченных, муниципального комплексного проекта развития, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, объектов инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности. «Появляется такой инструмент, как сопровождение инвестиционных проектов, который позволит уменьшить бюрократическую нагрузку на предприятия», — объясняют в пресс-службе.

При этом основным нововведением закона является именно появление инвестиционных уполномоченных.

«Идея заключается в том, чтобы определить конкретное лицо и для инвестора, и для бизнеса, и для коммуникаций между органами власти, которое бы занималось именно этими вопросами. Это дает основу для системной работы», — объяснил суть инициативы министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, уточнив, что речь не идет об увеличении количества чиновников, а статус инвеступолномоченных «скорее всего, будет определен на уровне руководства муниципального образования».

Кроме того, по словам главы министерства, до конца года в другие нормативно-правовые акты будут внесены изменения, учитывающие вступление в силу закона об инвестиционной политике.

Несмотря на принятие документа, не всеми депутатами он был встречен однозначно. Например, член комитета ЗС по бюджету и экономической политике Александр Бойченко усомнился, что «получится найти подходящие кадры для должности инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях», а самому институту дал характеристику как «мертворожденному дитяте». Президент общественной организации малого предпринимательства «Сибирь без границ» Валерий Маланин скептически относится к возможности повышения инвестиционной привлекательности территорий за счет нового института. «Ни меня, ни знакомых мне представителей бизнеса не приглашали к обсуждению этой инициативы. И наверное это уже показатель, если потенциальных инвесторов не приглашают к обсуждению вопроса о механизмах повышения инвестиционной привлекательности. Мы уже имеет опыт появления бизнес-омбудсмена, и как идея это выглядело хорошо, однако сейчас речь идет о том, что такого уполномоченного будут назначать от власти, а не от бизнеса, что противоречит всей концепции. И конечно есть риск, что этот подход повторится и на инвеступолномоченных, тем более, что сам бизнес пока не понимает, как и в каком ключе с ними нужно будет вести взаимодействие. Конечно, мы будем наблюдать, как зарекомендует себя новый институт, и будем всячески надеяться на удачные результаты, но поводы для скепсиса, как видите, тоже есть», — рассуждает Валерий Маланин.

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