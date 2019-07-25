Мэр Новосибирска провел совещание по долгострою на ул. Учительской, который вводят в этом году

117 дольщиков многоэтажного жилого дома на ул. Учительской, 9 получат ключи от своих квартир уже в 2019 году. Реализация трех масштабных инвестпроектов позволила продолжить строительство проблемного объекта с 11-летней историей.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у муниципалитета есть возможность привлекать средства инвесторов или крупных компаний, занимающихся реализацией масштабных проектов. Получается так, что городские власти выделяют инвесторам землю под возведение, а компании – деньги на завершение строительства проблемных объектов.

По словам градоначальника, в случае с долгостроем на ул. Учительской три компании внесли примерно по 40 млн рублей, благодаря чему был покрыт дефицит в 138 млн. Это позволит до конца года ввести в эксплуатацию данный объект.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, история дома на ул. Учительской, 9 началась в 2008. Спустя четыре года застройщика ООО «НовосибирскСтройМонтаж» суд признал банкротом. На тот момент было построено лишь 7 этажей из 10-ти. В 2013 по инициативе дольщиков создано ЖСК «На Учительской», членами кооператива собрано 40 млн рублей, что позволило достроить оставшиеся три этажа и вывести коробку дома под крышу. На этом работы остановились.

В 2016 году проблемным объектом занялся муниципалитет. Специалисты рассчитали дефицит средств, он составил 138 млн рублей, и определили подрядчика. Мэрия Новосибирска предоставила субсидии в размере 20 млн рублей на подключение (технологическое присоединение) к инженерным коммуникациям, а также на установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома.

«Всего в этом году планируется ввести шесть проблемных объектов. На первый взгляд, это небольшая цифра, но по количеству дольщиков – весомая. Два дома, которые уже ввели в этом году – это 500 дольщиков, плюс на ул. Учительской – 117 семей», – подытожил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в сфере долевого строительства практическая деятельность правительства Новосибирской области по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков» признана одной из лучших в России.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.