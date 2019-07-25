Мэр Анатолий Локоть заявил о создании 2200 дополнительных мест в школах города

До конца 2019 года в Новосибирске будет создано 2200 дополнительных мест в действующих школах. Данные работы обойдутся городскому бюджету в 10 раз дешевле, чем при строительстве зданий с нуля.

Как заявил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами, создание новых школьных мест в Новосибирске – вопрос актуальный. В прошлом году в образовательных учреждениях города обучалось 176 тыс детей, в этом году по предварительным данным – более 180 тыс, и эта цифра растет.

Решается данная проблема разными способами. Так, по информации пресс-центра мэрии Новосибирска, 1 сентября вводятся в эксплуатацию две новые школы, каждая на 1100 мест, в микрорайонах «Чистая Слобода» и Плющихинский. Также, после реконструкции открывается школа №51 в Стрижах, ее вместимость увеличится на 500 мест. Вдобавок, вводится образовательное учреждение «Перспектива» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, к концу года планируется завершить строительство еще одной школы на 1100 мест в микрорайоне «Матрешкин двор».

По словам Анатолия Локтя, год назад перед специалистами департамента образования мэрии города была поставлена задача не только строить новые школьные учреждения, но и найти способы увеличить емкости действующих школ с минимальными вложениями. Муниципалитету в этом вопросе удалось заручиться поддержкой губернатора Новосибирской области и Законодательного собрания.

«В июле в рамках межбюджетных отношений на эти цели Новосибирску выделено 167 млн рублей. Деньги позволят отремонтировать 147 учебных кабинетов, 5 бассейнов и 11 спортзалов. Стоимость каждого школьного места составит 85-86 тыс рублей, что в 10 раз меньше стоимости мест в новых школах, где цена варьируется от 800 тыс до 1 млн», — подчеркнул градоначальник.

Как отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, ведомство уже подготовило необходимую проектно-сметную документацию для ремонта помещений, ранее не задействованных в учебном процессе, а также на поставку оборудования. Сейчас проводятся конкурсные процедуры.

Наиболее значимый объект этой программы – МБОУ СОШ «Перспектива», которая переехала в новое здание на ул. Тополевой. Освободившиеся площади после проведенного ремонта займет «Гимназия №1», что позволит увеличить вместимость учреждения на 200 мест. Еще один пример – школа № 72 в микрорайоне «Ясный берег». Третий этаж в ней не использовался по назначению, так как было мало учащихся. Теперь помещения отремонтируют и подготовят для образовательного процесса. Всего ремонтные работы пройдут в 50-и школах Новосибирска, где есть резервные территории.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что проектом закона доходы бюджета Новосибирской области на 2019 год предлагается увеличить на 1,94 млрд рублей, в том числе на 1,9 млрд за счет налоговых и неналоговых поступлений и почти на 43 млн за счет безвозмездных поступлений. В основном, дополнительные ресурсы будут направлены на поддержку муниципалитетов и завершение строительства важных образовательных и спортивных объектов, а также объектов здравоохранения.

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