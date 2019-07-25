1,5 тыс человек приняли участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколково

В Москве в институте науки и технологий Сколково завершил работу образовательный интенсив «Остров 10-22». В нем принимали участие более 120 команд университетов и научно-образовательных центров из 72 регионов страны, в том числе и Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе НГУЭУ, Новосибирскую область на образовательном интенсиве «Остров 10-22» представляли 64 человека, включая команды НГУ, НГТУ и НГУЭУ.

Интенсив был посвящен участию вузов в технологическом развитии страны, в том числе проектах Национальной технологической инициативы (НТИ).

В мероприятиях «Острова» приняли участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, его заместители Григорий Трубников и Марина Боровская, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, президент Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и многие другие.

По итогам работы команд на «Острове» собирался «цифровой след» каждого участника и составлялись различные профили и рейтинги. В основном рейтинге команд «Острова» НГУ занял 99 место, НГТУ — 56, а НГУЭУ — 8. Это лучший результат среди вузов Сибири и Дальнего Востока.

Стоит отметить, что Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства (НИНХ). Статус университета он получил в 2004.

Вуз реализует образовательные программы среднего профессионального и высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) образования, а также предоставляет широкий спектр программ дополнительного образования. Основные направления подготовки – экономика, менеджмент, социология, юриспруденция, экономическая безопасность и др. В НГУЭУ работает диссертационный совет по специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» и «Бухгалтерский учет, статистика».

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