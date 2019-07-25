Омск простится с председателем совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, экс-гендиректором ПО «Полет» Григорием Мураховским, скоропостижно скончавшимся на 74-м году жизни в ночь со среды на четверг.

Григорий Мураховский стоял у истоков становления ракетно-космического производства в Омске. 50 лет он отдал входящему сейчас в состав ГКНПЦ имени Хруничева производственному объединению «Полет». Под руководством Григория Мураховского предприятие осваивало производство двухступенчатой РН «Космос – 3М», глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», ракет-носителей «Протон», «Рокот» и «Ангара». В числе наград Григория Мураховского — Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы, Орден «За Заслуги перед Отечеством» IV степени.

В июле 2016 года Григорий Мураховский возглавил Омскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, в которую на тот момент входили 16 предприятий: АО «ОНИИП», «ОМО им. П.И. Баранова», АО «ОмПО «Иртыш», ОАО «Машиностроительное КБ», ПО «Полет» — филиал ФГУП «ГК НПЦ им. М.В. Хруничева», Омский государственный технический университет и другие. Ассоциация была основана в конце 1990 года по инициативе руководителей крупных омских предприятий, ее первым руководителем был гендиректор завода «Сибкриотехника» Александр Грезин, ушедший из жизни в июне 2016 года.

Как сообщили «Континенту Сибирь» на омском ПО «Полет», дата и место прощания с Григорием Мураховским пока не назначены.

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