В Красноярском крае ликвидированы шесть лесных пожаров в Эвенкийском и Кежемском районах региона на общей площади более 170 га, в том числе пять очагов возгораний в зоне контроля. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

«На сегодняшний день зарегистрировано еще 20 лесных пожаров – в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах участвуют более 600 человек, в том числе специалисты из федерального резерва (ФБУ «Авиалесоохрана»), авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 20 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Основная часть возгораний действует в Эвенкийском автономном округе. Там длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность. Из-за сухих гроз и возникли все лесные пожары. Большинство возгораний зафиксировано в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов.

«В крае действует 109 таких лесных пожаров на площади 899 тыс. га, три из них региональная комиссия по чрезвычайным происшествиям обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы», — указано в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края.

В Эвенкии была усилена лесопожарная группировка, туда переброшены более 200 авиапожарных, в том числе специалисты краевого Лесопожарного центра и федерального резерва для оперативного реагирования на возникающие угрозы. На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

Напомним, что 22 июля «Континент Сибирь» сообщил: на территории Красноярского края действуют 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тыс гектар. В связи с этим, легкое задымление наблюдают жители республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей.

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