Иркутские власти решили освободить предпринимателей, деятельность которых велась в зоне наводнения, от налогов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев провели встречу с депутатами думы Тулунского района. Отдельное внимание было уделено поддержке предпринимателей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, в начале встречи губернатор Сергей Левченко обозначил, какой масштаб работ уже проведен по устранению чрезвычайной ситуации. Глава региона особенно отметил восстановление движения по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне, а также очистку реки Ия в районе моста от затора из принесенных водой домов. Скопление такого большого объема конструкций грозило разрушением моста.

Отдельное внимание в разговоре губернатора и депутатов было уделено поддержке предпринимателей, чей бизнес также пострадал в результате стихийного бедствия. Сергей Левченко уточнил, что всего около 4-5% предпринимателей страховали свое имущество и товар.

«Все предприниматели, деятельность которых велась в зоне затопления, будут освобождены от региональных и муниципальных налогов за 2019 год. Кроме того, предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес в другое место, смогут по льготной цене получить земельные участки», — сообщил Сергей Левченко.

Также власти Иркутской области совместно с институтами развития договорились с министерством экономического развития РФ, что за счет Фонда развития моногородов будут выдаваться кредиты под очень низкие проценты — 1-2% — тем людям, которые захотят восстановить свой бизнес. В общей сложности это обойдется в 250 млн рублей.

Губернатор добавил, что в ближайшее время в пострадавшие территории приедет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов. Он проведет встречи с представителями малого и среднего бизнеса, и, возможно, будут выработаны дополнительные предложения по поддержке этого сектора экономики.

Напомним, что единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату сельскохозяйственных сооружений, предназначенных для содержания животных, получат жители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области. Указ о расширении перечня мер поддержки граждан, пострадавших от дождевого паводка, подписал губернатор Сергей Левченко.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на сегодняшний день подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области полностью освобождены от воды.

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