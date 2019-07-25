Роспотребнадзор не выявил превышение ПДК вредных веществ в воздухе Новосибирска

В связи с задымленностью Новосибирска из-за лесных пожаров в Красноярском крае, региональное управление Роспотребнадзора регулярно проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в городе.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, ведомство совместно с региональным центром гигиены и эпидемиологии регулярно отслеживают качество атмосферного воздуха в Новосибирске.

Так, на 24 июля по результатам лабораторно — инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ специалистами не выявлено. В воздухе обнаружены взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол, однако их содержание находится в пределах нормы.

Во время задымления специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких показателей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что дым, который пришел в Новосибирск и другие регионы Западной Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае, может продержаться над городом еще несколько дней. Смена обстановки зависит от направления ветра.

По данным пресс-службы правительства Красноярского края, в авиационной и наземной зонах региона зарегистрировано 20 лесных пожаров – в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах участвуют более 600 человек, в том числе специалисты из федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, задействовано более 20 единиц техники.

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