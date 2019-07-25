Владимир Путин назвал «странноватыми» действия губернатора Иркутской области во время ликвидации последствий наводнения

Президент России Владимир Путин посчитал «неправильными» и «странноватыми» действия губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за того, что он не сразу возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий паводка.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, во время совещания главы государства с членами правительства вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что ранее комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавлял первый заместитель главы региона и председатель правительства Руслан Болотов.

«До сегодняшнего дня возглавлял председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Все эти дни губернатор находится там, но юридически возглавлял председатель правительства», — отметил Виталий Мутко.

Вице-премьер добавил, что со вчерашнего дня по решению правительственной комиссии на губернатора Сергея Левченко возложено все руководство оперативным штабом по восстановлению жилищных прав и социальной инфраструктуры.

«Это неправильно, конечно. Это даже странновато. Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания в Братске отметил, что ликвидацию последствий паводка в Иркутской области нельзя назвать удовлетворительной.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

После этого, главой государства был подписан указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». В соответствии с документом, наводнение на территории региона признано чрезвычайной ситуацией федерального характера, в связи с этим устанавливается особый уровень реагирования.

Стоит отметить, что на сегодняшний день подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области полностью освобождены от воды.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.