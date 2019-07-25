В группе компаний «ВИС», в которую входит ООО «Экология-Новосибирск», объяснили конфликт между регоператором и новосибирскими перевозчиками ТКО, ранее заявивших о готовности приостановить работу из-за задержки расчетов с ними.

Информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей, накануне появилась в ряде СМИ. Ранее об образовавшемся долге сообщал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, по информации которого, задолженность регоператора перед подрядчиками на июнь текущего года может составлять 500 млн рублей. Парламентарий не исключил возможного банкротства компании.

Как пояснили в ГК «ВИС», сложности в работе «Экологии-Новосибирск» с перевозчиками вызваны расхождением между прогнозными и фактическими объемами вывезенного мусора. «Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности предъявленных объемов. Поскольку в процессе исполнения договорных обязательств большинство перевозчиков нарушали сроки и порядок предоставления подтверждающих документов, на эту проверку, которая будет проходить строго в соответствии с договорами на перевозку, потребуется время», — пояснили в группе компаний.

В ГК «ВИС» также отметили, что большинство перевозчиков уже «согласились с доводами», подписав дополнительные соглашения. Эти соглашения позволят избежать судебных разбирательств. Однако есть «небольшие перевозчики, несогласные с этим подходом». В инвестиционно-строительной группе добавили, что «добросовестность перевозчиков и четкое выполнение ими условий договоров с регоператором будут учитываться как одно из основных квалификационных требований для выбора перевозчиков на будущие периоды».

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