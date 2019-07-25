Губернатор Алтайского края: «Обстановка в ТК «Индустриальный» требует принципиальных решений»

На заседании правительства Алтайского края собравшиеся обсудили концепцию дальнейших действий в отношении тепличного комбината «Индустриальный». Предприятие находится на грани банкротства.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, 100% пакета акций ОАО «Индустриальный» принадлежит региону. До 2006 года тепличный комплекс был крупнейшим в Сибири. Предприятие начало модернизацию — было построено семь новых теплиц, для чего активно привлекались кредитные ресурсы.

По словам заместителя министра сельского хозяйства, председателя совета директоров комбината Сергея Межина, в 2015 «Индустриальный» уже имел большой объем кредитной нагрузки и не завершенную модернизацию. В этот период начался интенсивный рост отрасли в стране — объем производства увеличился вдвое, усилилась конкуренция.

С 2014 года для обеспечения деятельности и сохранения производства комбината правительством края принимались неоднократные решения об оказании поддержки предприятию. В 2018 объем кредитных обязательств практически сравнялся с выручкой тепличного комплекса. На начало 2019 дефицит по оборотным средствам на первое полугодие составляет 750 млн рублей при планируемой выручке в 430 млн.

Как отметил Сергей Межин, сейчас комбинат находится в ситуации, когда продолжать модернизацию и исполнять обязательства по кредитам невозможно. Чтобы сохранить производство, нужно реализовать имущество тепличного комбината. В прошлом году ОАО «Индустриальный» было внесено в план приватизации, но оказалось непривлекательным для инвесторов, и торги не состоялись. На время продажи имущества для сохранения производственных мощностей предприятия было решено передать комплекс в аренду. В настоящее время по этому вопросу достигнута договоренность с руководством ТК «Толмачевский» (ГК «Горкунов»).

В свою очередь, генеральный директор ТК «Толмачевский» (ГК «Горкунов») Андрей Седунов рассказал, в случае приобретения активов ОАО «Индустриальный» ГК «Горкунов» планирует в 2020 — 2021 годах вложить в модернизацию производственных объектов более 400 млн рублей. Это позволит увеличить валовой объем производства овощной продукции до 14 тыс тонн в год.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что на заседании необходимо одобрить концепцию действий правительства как собственника этого предприятия. В итоге, деятельность комплекса как акционерного общества прекращается, работники сокращаются с соблюдением всех социальных гарантий и при поддержке центра занятости. Имущественный комплекс передается в аренду, пока готовятся документы на его продажу. Вырученные средства пойдут на расчеты с кредиторами, выплату налогов и иных обязательных платежей. Если средств не будет хватать, власти намерены обратиться к заксобранию края и обсудить возможную итоговую поддержку «Индустриального», чтобы закрыть эту историю корректно и ответственно. Этим займется специальная рабочая группа.

По словам начальника управления по труду и занятости населения Надежды Капуры, на предприятии на сегодняшний день трудятся 557 человек.

Напомним, ранее появилась информация, что крупнейший тепличный комплекс в Алтайском крае ОАО «Индустриальный» объявил о ликвидации. Трудовые договоры со всеми сотрудниками будут прекращены 15 августа в соответствии с п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, как указано в уведомлении о ликвидации предприятия.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стороны обсудили возможные направления индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

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