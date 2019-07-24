Банк ВТБ предоставил компании «РусАгроМаркет-Новосибирск» кредит в размере 4,95 млрд рублей для строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в новосибирском Промышленно-логистическом парке (ПЛП).

Как сообщили в пресс-службе банка, ввод первой очереди новосибирского ОРЦ площадью 103 тыс. кв. м намечен на первый квартал 2020 года. Общие инвестиции в проект, реализуемый новосибирским предприятием федеральной сети ОРЦ «РосАгроМаркет» оцениваются более чем в 8 млрд руб. Сейчас компания сейчас формирует пул арендаторов из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Строительство ОРЦ «РосАгроМаркета» в ПЛП началось в мае 2018 года. Под объект был выделен участок в 107,7 га на территории парка. Центр займется предпродажной обработкой продуктов питания: овощей, рыбы, мяса и так далее. Как ожидается, на площади в 83 тыс. кв. м разместят мультитемпературный и морозильный терминалы, овощехранилище. Ранее запуск ОРЦ планировался в третьем квартале 2019 года, однако в июне стало известно о том, что срок запуска проекта сдвигается.

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