«Новапорт» представил архитектурный проект нового терминала кемеровского аэропорта

Представители холдинга «Новапорт» в рамках совещания по развитию авиасообщения представили членам правительства Кузбасса и администрации Кемерова проект нового терминала аэропорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, окончательный проект терминала аэропорта Кемерова должны утвердить весной 2020 года. Уже сейчас промежуточный вариант полностью стеклянного 19-метрового здания впечатлил участников совещания.

Комплекс будет сделан в виде куба с доминантым козырьком, спускающимся до земли. По замыслу создателей проекта, внутренний дизайн посвящен космосу, таким образом сделана отсылка к знаменитому земляку, космонавту Алексею Леонову и символизирует «взгляд в будущее».

Сергей Цивилев предложил внести во внутреннее убранство нового терминала растения и водные объекты, чтобы они перекликались с главной региональной идеей — «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Как подчеркнул губернатор, аэропорт – это лицо региона, поэтому терминал, прилегающая территория аэровокзального комплекса, автомобильная дорога и въезд в город должны соответствовать общему высокому уровню.

Решением всех этих вопросов займется специальная рабочая группа, которая создана по поручению Сергея Цивилева. Туда войдут представители соответствующих региональных структур и представители холдинга «Новапорт».

После воплощения идеи размеры аэровокзала вырастут в разы, также увеличится пропускная способность аэропорта. Сдать терминал планируется к 300-летию Кузбасса. Основные строительные работы стартуют весной 2020 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию специализированных оборудований, помещений и строительство объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Кемерова необходимо 5 млрд рублей из федерального бюджета. На сегодняшний день, вопрос необходимости выделения средств для реконструкции «воздушной гавани» предварительно уже согласован с минфином и минэкономразвития РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.