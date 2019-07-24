Власти Кузбасса ведут переговоры о запуске шести новых авиарейсов из Кемерово и Новокузнецка

Прямые рейсы из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск планируют запустить уже в 2020 году. Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск.

Как сообщил вице-губернатор Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей страничке в Instagram, в ходе видеоселектора с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым состоялось обсуждение реконструкции аэропортов и развития межрегиональных авиаперевозок из Кузбасса.

Так, на сегодняшний день ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые в перспективе будут выполнять новые рейсы из Кемерова в Казань, Екатеринбург и Новосибирск, а также из Новокузнецка в Красноярск, Иркутск и Новосибирск.

«Возможность улететь в крупные российские аэропорты упростит жизнь кузбассовцев и гостей региона. Обновление аэропортов и ремонт взлетно-посадочных полос позволит принимать больше пассажиров и в разы улучшит качество их обслуживания», — пишет Андрей Панов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что на ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию специализированных оборудований, помещений и строительство объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Кемерова необходимо 5 млрд рублей из федерального бюджета. На сегодняшний день, вопрос необходимости выделения средств для реконструкции «воздушной гавани» предварительно уже согласован с минфином и минэкономразвития РФ.

Напомним, руководитель кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова (входит в холдинг «Новапорт») Александр Рейх покинул должность. Он написал заявление об уходе в связи с выходом на пенсию. Сейчас исполняющим обязанности руководителя назначен Павел Сизякин. Ранее он работал директором по производству новосибирского аэропорта Толмачево, который также входит в «Новапорт».

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