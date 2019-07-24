Дороги в новосибирском наукограде Кольцово будут расширены в рамках национального проекта

Участки автодорог в р.п. Кольцово будут расширены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит жителям наукограда быстрее добираться до Академгородка, Барышево и Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, ход ремонтных работ в наукограде Кольцово прокомментировал губернатор Андрей Травников. По его словам Новосибирская область продолжает наращивать темпы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2019 в регионе предстоит отремонтировать порядка 160 км автодорог. В частности, в Кольцово в текущем году будет обновлено дорожное полотно сразу нескольких автодорог, расширены участки для выездов на трассы, установлены новые автобусные остановки и светофоры.

Так, в рамках нацпроекта в Кольцово ведется капитальный ремонт автодорог №3, №4 и №6. Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, на первых двух объектах будут расширены участки перед светофорами. Подрядчики добавят там дополнительные полосы, что позволит беспрепятственно выезжать в сторону с. Барышево, на трассу «Кольцово-Академгородок» и в Новосибирск.

Всего в рамках капитального ремонта в Кольцово на площади 21,2 тыс кв. м (2,5 км) будет уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к различным видам деформаций. На проспекте академика Сандахчиева предусмотрено устройство водопропускных лотков, благодаря чему вода будет отведена в главный ливневый коллектор наукограда. Также на этой территории ведутся работы по устройству 8 автобусных остановок.

В ходе выездной проверки Сергей Ставицкий проверил автодорогу №4 в Кольцово, где укладывается верхний слой асфальтобетона. Ремонтные работы должны быть завершены 1 сентября 2019 года. Общее финансирование данных работ в наукограде составляет 32,8 млн рублей.

Замминистра подчеркнул, что губернатор поставил задачу постоянно инспектировать и проверять качество выполняемых работ в рамках нацпроекта. На данном объекте комиссия обследовала качество материалов, технологию укладки асфальтобетонного покрытия, устройство площадки под автобусную остановку. Были выявлены небольшие замечания по проектной документации, которые устранят в кратчайшие сроки.

В настоящее время в Новосибирской области работы в рамках нацпроекта ведутся на всех запланированных на 2019 год 117 объектах.

Напомним, что на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 млрд рублей. Из них 8,2 млрд — средства федерального бюджета, 29,1 млрд — областного, остальное — деньги муниципалитетов. В этом году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд рублей. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить порядка 1,2 тыс км региональных трасс и 187,5 км местных дорог.

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