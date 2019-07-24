16:05
Дороги в новосибирском наукограде Кольцово будут расширены в рамках национального проекта
13:53
Олег Хорохордин сдал подписи в избирком для участия в выборах главы республики Алтай
13:31
Губернатор Иркутской области расширил перечень мер поддержки граждан, пострадавших от паводка
13:29
«НЭВЗ-Керамикс» оплатило налоговый долг, чтобы избежать банкротства
12:55
В санитарную авиацию Красноярского края поступил новый вертолет
12:39
Два региона Сибири получат из резервного фонда правительства РФ более 470 млн рублей на оснащение медорганизаций
12:31
«Дальцветмет» потребовал банкротства новосибирского НПО «Сибгипрозолото»
12:10
В центре Новосибирска закрылся паб «Джек Лондон»
12:09
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что любой кандидат, действующий по закону, должен быть допущен до выборов
11:39
В Новосибирске закрылся ресторан здорового питания Fitness Food Cafe
11:17
Пострадавшие от наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды
10:18
Сеть Organic Coffee закрывает две кофейни в Новосибирске
10:02
При поддержке СИБУРа в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов
Основатель ГК «СЛК-Моторс»
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
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