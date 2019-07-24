Губернатор Иркутской области расширил перечень мер поддержки граждан, пострадавших от паводка

Единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату сельскохозяйственных сооружений, предназначенных для содержания животных, получат жители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, указ о расширении перечня мер поддержки граждан, пострадавших от дождевого паводка, подписал губернатор Сергей Левченко.

По словам главы региона, в результате стихии люди потеряли не только дома и животных, но и сельскохозяйственный инвентарь, кроме того затоплены посевы, разрушены огороды, теплицы и прочие сооружения. В связи с этим, по итогам объезда пострадавших территорий и бесед с жителями было принято решение о расширении ранее установленных мер поддержки из областного бюджета.

Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской облатси Илья Сумароков, документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 20 тыс рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка. Кроме того, будет предоставлена компенсация за гибель пчел из расчета 4 тыс рублей за одну пчелосемью, но не более 20 тыс. Из бюджета региона будет также компенсироваться потеря сооружений, предназначенных для содержания сельхозживотных. За одно потерянное скотоместо при содержании коров компенсация составит 16 тыс рублей, при содержании крупного рогатого скота и лошадей – 14 тыс, при содержании свиней, овец и коз – 5 тыс, при содержании кроликов и птицы – 3 тыс рублей.

Илья Сумароков подчеркнул, что новый документ дополняет меры поддержки, ранее утвержденные указом губернатора Иркутской области. Прошлое распоряжение определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы. Напомним, что поддержку могут получить пострадавшие граждане, ведущие садоводство и огородничество, личное подсобное хозяйство, а также выращивающие сельскохозяйственные культуры и содержащие домашних животных и птиц на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка.

Стоит отметить, что сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства Иркутской области получат дополнительные компенсации из федерального бюджета.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на сегодняшний день подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области полностью освобождены от воды.

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