В санитарную авиацию Красноярского края поступил новый вертолет

В санитарную авиацию Красноярского края поступил новый геликоптер Ми-8 МВТ-1, созданный на базе суперпопулярного вертолета Ми-8Т и оснащенный реанимационным модулем.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, вертолет «медицинского» белого цвета отличается от Ми-8Т мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Машина имеет два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ, мощность каждого из них 2200 л.с.

Важно то, что Ми-8 МТВ-1 оснащен реанимационным модулем в виде функциональной кровати, дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких и шприцов-дозаторов кислорода.

По словам заведующего отделением санитарной авиации Константина Барышникова, этот вертолет – своего рода летающая реанимационная палата. Теперь у специалистов появилась возможность прямо на борту оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Вертолет будет выполнять рейсы в том числе и в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирскую область также прибыл санитарный вертолет Ми-8, который сможет ежедневно госпитализировать жителей районов в основные медицинские учреждения региона.

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