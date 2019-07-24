На места в парламент Тувы претендуют 8 партий и около 80 одномандатников. Эксперты признают наличие протестных настроений в республике, но допускают, что ввиду особенностей региональной политической жизни «партия власти» может сохранить высокий уровень контроля над Хуралом.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в Верховный Хурал Республики Тува. Как рассказал «Континенту Сибирь» председатель региональной избирательной комиссии Олег Фортуна, по состоянию на 23 июля были зарегистрированы списки «Единой России» и Либерально-демократической партии России, на 24 июля было назначено рассмотрение вопроса по «Справедливой России» и Коммунистической партии РФ, а затем будут изучаться документы также заявившихся «Патриотов России», «Коммунистов России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Казачьей партии РФ.

Интересно, что согласно данным официального сайта избиркома, список ЕР возглавил действующий глава Тувы Шолбан Кара-оол, а ЛДПР – лидер партии Владимир Жириновский. Также по 16 одномандатным округа выдвинуты в сумме 80 кандидатов.

«На текущий момент жалоб от кандидатов и партий по ходу кампании не поступало, мы со своей стороны также каких-либо нарушений не зафиксировали. Все вопросы решаются в рабочем порядке», — добавил Олег Фортуна.

В юридической службе республиканского отделения КПРФ также отметили, что на данный момент «никаких препятствий в работе не ощущается, никаких тревожных сигналов о возможных нарушениях с чьей бы то ни было стороны не поступало».

По информации бывшего советника спикера парламента Тывы, издателя местной газеты «Риск» Сергея Конвиза, «партия власти» как и в других регионах, существенно снизила популярность и будет делать ставку на одномандатников, заявленных в качестве самовыдвиженцев.

«Последние замеры показывали уровень поддержки «Единой России» в районе 17-18%. Чтобы сохранить контроль над парламентом, партия, как уже сейчас видно, рассчитывает делать ставку по кандидатам, идущим по одномандатным округам. При этом видно, что оппозиционные партии, в первую очередь СР и ЛДПР, в последнее время набрали в республике обороты, и вероятно получили поддержку от каких-то центров силы. Так что есть основания допустить, что новый состав Хурала будет отличаться от нынешнего однородного», — полагает он.

В свою очередь руководитель региональных программ Фонда информационной политики, политолог Александр Кынев полагает, что состав местного парламента будет зависеть не столько от волеизъявления избирателей, сколько от системы подсчета, которая в свою очередь зависит от готовности федеральных партийных структур поддерживать местные отделения в защите полученных голосов.

«Проблема таких регионов, как Тува, не в том, как проголосуют, а в честности подсчета и недопуске альтернативных кандидатов. Протестные настроения здесь существуют, как и в любом другом регионе, но есть сомнения, что система подсчета заметно поменялась. В этих условиях ни рост недовольства партией власти, ни медийные скандалы вокруг главы республики могут не повлиять на новый состав Хурала», — прокомментировал политолог.

Законодательный орган республики состоит из 32 депутата. Действующий созыв был избран в сентябре 2014 года, в него входят 30 парламентариев из «Единой России» и два из «Справедливой России».

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