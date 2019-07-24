Два региона Сибири получат из резервного фонда правительства РФ более 470 млн рублей на оснащение медорганизаций

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда более 1,2 млрд рублей на оснащение медицинских организаций Дагестана, Алтайского края, а также Омской и Псковской областей.

Согласно распоряжению, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, Дмитрий Медведев поручил выделить минздраву России из резервного фонда правительства РФ чуть более 1,2 млрд рублей. Эти деньги будут направлены в 2019 году республике Дагестан, Алтайскому края, а также Омской и Псковской областям.

«Цель — софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, принимаемых при реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для оснащения лечебных организаций», — говорится в тексте документа.

Так, власти Алтайского края получат на оснащение медицинских учреждений оборудованием почти 300 млн рублей, Омской области выделят 177 млн, республике Дагестан — более 241 млн и Псковской области — 500 млн рублей.

Минздраву России поручено проконтролировать использование средств и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что межбюджетный трансферт казне Новосибирской области в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования утвержден правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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