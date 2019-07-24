«Дальневосточная компания цветных металлов» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием банкротства НПО «Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов» из-за долга в размере 10 млн рублей, выплаченных в качестве аванса за невыполненный контракт.

Забайкальская компания «Дальцветмет» (входит в ГК «Мангазея» — «КС») потребовал от «Сибгипрозолота» вернуть неотработанный аванс в начале 2018 года. За год до этого компании заключили договор на 33,6 млн рублей на разработку документации для горно-перерабатывающего предприятия на золоторудном месторождении Наседкино. Предоплата составила немногим более 10 млн рублей. «Дальцветмет» документацию в итоге не принял, сославшись на недостатки в ней, и обратился с иском в арбитражный суд Москвы, требуя вернуть предоплату.

Сибирское НПО предъявило встречный иск на сумму около 9,5 млн рублей. В итоге, рассмотрев оба иска, суд удовлетворил требования заказчика, поскольку «ООО «НПО Сибгипрозолото» не представило доказательств выполнения работ на сумму оплаченного аванса». Встречный иск исполнителей был оставлен без удовлетворения.

Дата рассмотрения иска «Дальцветмета» с требованием банкротства «Сибгипрозолота» пока не назначена. «Сибгипрозолото» — один из старейших проектных институтов Новосибирска, был образован в 1951 году. Учредителем института является правительство Новосибирской области.

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