В Новосибирске прекратил свою работу паб «Джек Лондон», располагавшийся в одном здании с баром-рестораном Twiggy.

Напомним, что паб «Джек Лондон» являлся совместным проектом ресторатора Вячеслава Яковлева и Николая Запорожского, главы брендингового агентства «Март» (ранее — «МартДизайн») и пивоварни Hitchkok Brew. В июне 2019 года ему исполнилось 3 года.

Площадь «Джек Лондон» составляла 140 кв. метров, заведение вмещало до 70 гостей. Пивная карта «Джек Лондон» была сфокусирована на продукции российских пивоварен и классических импортных сортах. Всего в баре было 12 видов пива на розлив и около 40 — в бутылках. Помимо этого — десять видов вина, десять сортов крепкого алкоголя и десять коктейлей. Кухня – европейская, с акцентом на мясные блюда. Средний чек — 600-700 рублей.

Вячеслав Яковлев является основателем компании Foodee People, в которую входит коктейль-бар Twiggy, паб «Джек Лондон», кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк», китайское бистро Dimsum Bao, вьетнамское – Kung Pho. Также Вячеслав Яковлев является основателем коктейль-бара Friends и омского коктейль-бара Pine.

Напомним, что основанный Вячеславом Яковлевым бар-ресторан Twiggy, находившийся в этом же здании, в июле закрыл свои двери для обычных посетителей. С 15 июля он работает в режиме банкетного зала. Информация об этом размещена на входе в заведение. Участники рынка, близкие к Twiggy, отмечают, что заведение закроется после проведения всех запланированных ранее банкетов уже в августе.

Основатель агентства коммерческой недвижимости Nazarov&Partners Александр Назаров подтвердил «Континенту Сибирь», что в настоящее время идет поиск арендатора на весь комплекс на Потанинской, включая бар-ресторан Twiggy и паб «Джек Лондон».

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