Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что любой кандидат, действующий по закону, должен быть допущен до выборов

Мэр Анатолий Локоть заявил на своей страничке в Facebook, что любой кандидат должен быть допущен до выборов, если он обеспечил свое участие документами и подписями горожан в свою поддержку.

Согласно обращению мэра Новосибирска Анатолия Локтя к оппонентам и иным участникам политического процесса, размещенному в Facebook, избирательная кампания по выборам главы города переходит в свою активную фазу – завершается этап регистрации кандидатов.

«Я всегда был и остаюсь сторонником честных, открытых и конкурентных выборов. Считаю, что любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил свое участие документами и подписями горожан в свою поддержку, как того требует избирательный кодекс. Более того, в деятельность избирательной комиссии никто не должен вмешиваться и каким-либо образом оказывать на нее давление», — пишет мэр Новосибирска.

Кроме того, Анатолий Локоть призвал своих оппонентов заниматься агитацией, проводить встречи с избирателями, информировать граждан о своих планах, предвыборных программах и намерениях. «Новосибирск называют «витриной» российских демократических процессов. Коалиции, декларации – каждый кандидат имеет право в чем-то участвовать или не участвовать. Считаю недопустимым принуждать кого-то из кандидатов к каким-либо действиям против его воли», — подытожил градоначальник.

Напомним, в начале недели 8 из 20 кандидатов в мэры Новосибирска подписали декларацию «За честные выборы». Они выступили против фальсификаций, использования административного ресурса и за участие в дебатах. Действующий глава города в данном мероприятии участие не принял.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что десять кандидатов уже зарегистрированы на выборах мэра Новосибирска. В общем, на участие в кампании претендуют два десятка человек. Регистрация завершится к концу июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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