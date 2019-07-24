Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что любой кандидат, действующий по закону, должен быть допущен до выборов

Ольга Щетинкина
 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что любой кандидат, действующий по закону, должен быть допущен до выборов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Анатолий Локоть заявил на своей страничке в Facebook, что любой кандидат должен быть допущен до выборов, если он обеспечил свое участие документами и подписями горожан в свою поддержку.

Согласно обращению мэра Новосибирска Анатолия Локтя к оппонентам и иным участникам политического процесса, размещенному в Facebook, избирательная кампания по выборам главы города переходит в свою активную фазу – завершается этап регистрации кандидатов.

«Я всегда был и остаюсь сторонником честных, открытых и конкурентных выборов. Считаю, что любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил свое участие документами и подписями горожан в свою поддержку, как того требует избирательный кодекс. Более того, в деятельность избирательной комиссии никто не должен вмешиваться и каким-либо образом оказывать на нее давление», — пишет мэр Новосибирска.

Кроме того, Анатолий Локоть призвал своих оппонентов заниматься агитацией, проводить встречи с избирателями, информировать граждан о своих планах, предвыборных программах и намерениях. «Новосибирск называют «витриной» российских демократических процессов. Коалиции, декларации – каждый кандидат имеет право в чем-то участвовать или не участвовать. Считаю недопустимым принуждать кого-то из кандидатов к каким-либо действиям против его воли», — подытожил градоначальник.

Напомним, в начале недели 8 из 20 кандидатов в мэры Новосибирска подписали декларацию «За честные выборы». Они выступили против фальсификаций, использования административного ресурса и за участие в дебатах. Действующий глава города в данном мероприятии участие не принял.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что десять кандидатов уже зарегистрированы на выборах мэра Новосибирска. В общем, на участие в кампании претендуют два десятка человек. Регистрация завершится к концу июля.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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