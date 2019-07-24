В Новосибирске прекратило работу Fitness Food Cafe, запущенное в конце 2018 года. Создатели заведения рассчитывали открыть еще 9 новых точек в городе до конца текущего года, а также выйти в другие регионы России. Объем вложений в расширение сети по их словам должен был составить более 100 млн рублей.

В том, что заведение прекратило работу, убедился корреспондент «Континента Сибирь». 23 июля в вечернее время ресторан уже не функционировал. На входе никаких объявлений о прекращении работы не вывешено. В системе «Яндекс» заведение также показывается как неработающее.

Напомним, что Fitness Food Cafe было открыто в Новосибирске на Вокзальной магистрали в отдельно стоящем павильоне в конце 2018 года. Компания позиционировала себя как сеть ресторанов здорового питания, предлагая блюда для адептов здорового образа жизни, спортивное питание, вегетарианские блюда, а также низкокалорийные десерты высокой стоимости. Так, готовые торты в заведении продавались за 12,5 тысяч рублей, а специальная десертная композиция ручной работы из изомальта (сахарозаменителя) с экстрактами и вытяжками фруктов и трав была оценена в меню в 67 тысяч рублей. Также Fitness Food Cafe делала упор на предложении своим гостям консультаций диетолога и подборе программ питания.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ФитнесФуд.Кафе» являются генеральный директор Василий Петриченко, Владимир Петриченко и Надежда Лачимова.

Ранее в компании отмечали, что к концу 2019 года планируют иметь уже 10 точек в Новосибирске. Объем инвестиций в их запуск должен был составить более 100 млн рублей. Также компания планировала развиваться в других городах России.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске также открылось кафе здорового питания «Гречка». В июле 2019 года компания представила свою франшизу и в этом году планирует стать сетью, открыв несколько новых точек в Новосибирске.

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