Пострадавшие от наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды

На сегодняшний день подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области полностью освобождены от воды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, более 3,5 тыс человек и порядка 800 единиц техники в течение 26 дней в круглосуточном режиме ведут работу по расчистке городов, сел, улиц и частных домовладений, попавших в зону наводнения. Впереди еще огромный объем восстановительных работ, однако первый этап – отведение воды с территории домов и социальных объектов – можно считать завершенным.

Мощный дождевой паводок, в результате которого из берегов вышли несколько рек, разрушил 49 участков автомобильных дорог и 22 моста. На данный момент проезд по всем мостам возобновлен в полном объеме, восстановлены и функционируют 48 участков трасс, продолжаются работы только на одном промежутке автомобильной дороги в Нижнеудинском районе.

За прошедшие сутки в городе Тулуне специалисты просушили 2 многоквартирных жилых дома с использованием 6 тепловых пушек, также применялась 1 мотопомпа в социально-значимом объекте. В городе Нижнеудинске проводилась просушка 5 социально-значимых объектов и 4 частных подворий. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 26 школ, детских садов, фельдшерских пунктов и поликлиник.

От воды освобождены 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий и более 1000 частных домов.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что первые сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области вручили в Тулуне. Документы, дающие право на приобретение квартир на общую сумму 14,3 млн рублей, получили шесть семей.

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