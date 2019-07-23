В ходе прошедшего во вторник в Омске заседания экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству глава региона Александр Бурков предложил сибирским производителям зерна «искать прямой выход» на рынки Китая и Ирана, убрав из цепочки поставок посредников-зернотрейдеров Казахстана.

«Казахстан сегодня очень много берет у нас и на Алтае зерна. Но нам важно, чтобы Казахстан был не посредником при продаже нашей продукции, а потребителем», — цитирует омского губернатора его пресс-служба. При этом Александр Бурков предложил использовать Казахстан, как «транспортную сеть для поставки продукции». Поставки зерна из Омской области в ближнее и дальнее зарубежье составили в 2018 году 250 тыс. т, кроме Китая и Ирана регион поставляет зерно в Японию, Саудовскую Аравию и Бангладеш.

Поиском партнеров для налаживания поставок будет заниматься Сибирский информационно-маркетинговый центр по экспорту зерна, создание которого обсуждалось в рамках проекта концепции межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года и направления деятельности «Сибирского зернового консорциума». Концепция предполагает создание крупных специализированных зон производства твердой и мягкой пшеницы в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, а также расширение посевов озимой ржи в ряде сибирских регионов.

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