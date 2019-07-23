Цифровые технологии упростили процедуру получения господдержки аграриям Новосибирской области

Благодаря упрощенной процедуре подачи документов на предоставление мер поддержки через систему «Господдержка АПК» средства из бюджета стали поступать аграриям Новосибирской области быстрее.

По информации пресс-службы правительства НСО, работы по заготовке кормов, использованию цифровых технологий, в том числе по получению мер господдержки, были продемонстрированы сегодня в ходе пресс-тура в ОАО «Преображенское» Искитимского района. Данное предприятие получило средства областного бюджета через систему «Господдержка АПК».

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, с начала 2019 года сельхозпроизводителям оказана поддержка из консолидированного бюджета в размере 1,8 млрд рублей. Своевременное доведение средств позволяет оперативнее организовывать рабочий процесс. Так, на сегодняшний день опережающими темпами ведется заготовка кормов. Уже заготовлено 381 тыс тонн сенажа из запланированных 1,3 млн тонн и 206 тыс тонн сена из 398 тыс тонн. Лидерами в Новосибирской области по темпам работ являются Доволенский, Маслянинский и Черепановский районы.

Заместитель руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Сергей Цукарь отметил, что региональным минсельхозом совместно с департаментом разработана и с 2018 года внедрена информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области» (ГИС НСО «Господдержка АПК»). Система предусматривает подачу документов в электронном виде, что существенно упрощает процедуру получения сельхозпроизводителями мер господдержки. В частности, внедрение системы позволило сократить более чем на месяц сроки доведения денег до аграриев.

В результате использования ГИС НСО «Господдержка АПК» в 2018 году было подано 6 700 заявлений, по которым общая сумма поддержки составила более 2 млрд рублей. Это почти 44% от всей суммы господдержки, выдаваемой региональным министерством.

Кроме того, в 2019 году внедрен механизм удаленного подписания соглашений о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям. В электронном виде заключено 862 соглашения, что составляет 86% от общего количества таких договоров. Только за первую половину текущего года было подано в электронном виде почти 2 тыс заявлений, из них 1743 — с электронной подписью. Общая сумма господдержки составила около 1 млрд рублей. Также, за счет осуществления взаимодействия с министерством в электронном виде за 2019 фермерам удалось сэкономить более 1 000 рабочих дней.

Сергей Цукарь подчеркнул, что среди перспектив развития системы планируется ее интеграция с региональной геоинформационной системой для повышения эффективности предоставления погектарной поддержки. Это позволит визуально отследить и проанализировать историю земельного участка с точки зрения выработки с гектара той или иной сельскохозяйственной культуры и сопоставить с мерами предоставляемой господдержки.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что два региональных проекта – «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» включены в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

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