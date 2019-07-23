12 крупнейших участников сибирского рынка зерна вошли в состав учредителей «Сибирского зернового консорциума», со штаб-квартирой в Новосибирске. Целью объединения станет лоббирование интересов производителей и переработчиков зерновых культур.

Во вторник в Омске, на заседании экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков представил созданный «Сибирский зерновой консорциум» (СЗК). Учредителями «Сибирского зернового консорциума» стали 11 предприятий, включая «Алтайскую продовольственную компанию», «Новосибирскхлебпродукт», племзавод «Ирмень», красноярский производитель муки «Причулымье», омский «Сибирский комбинат хлебопродуктов», а также известный участник кузбасского аграрного рынка, бизнесмен Артур Мовсесян. Ассоциация зарегистрирована в Новосибирске, ее возглавил руководитель «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Напомним, о намерениях по созданию «Сибирского зернового консорциума» стало известно 29 января текущего года. Инициаторами нового объединения выступили ведущие сибирские зернопроизводители, трейдеры и переработчики зерна, при поддержке аппарата полпреда президента в СФО и исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». По планам инициаторов объединения, в консорциум войдут ключевые игроки зернового рынка из регионов Сибири. В кулуарах проходившего в апреле в Новосибирске Зернового круглого стола, корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали о двух возможных вариантах размещения штаб-квартиры консорциума – в Омске и Новосибирске. В числе возможных кандидатов в главы консорциума тогда назывались омич, директор группы компаний «ЕВК» и вице-президент межгородской ассоциации торговли между Россией и Китаем Евгений Колягин, а также руководитель «НПК» Александр Тепляков.

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